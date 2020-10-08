Зиничев доложил Путину о ликвидации последствий пожара под Рязанью

МЧС наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах Рязанской области, попавших в зону поражения от разрыва снарядов на военных складах. Об этом в четверг, 8 октября, доложил президенту России Владимиру Путину глава ведомства Евгений Зиничев, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Министр сообщил, что на данный момент госпитализированы 16 человек, более 20 построек пострадало.

Общая численность сил и средств, работающих в месте инцидента, составляет около 1,5 тыс. человек и 389 единиц техники. От МЧС задействованы 400 человек и 87 единиц техники.

«В превентивных целях проведена эвакуация более 2,3 тыс. жителей из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5–10 км зоны», — добавил Зиничев.

Ранее в четверг сообщалось, что школьники районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара, досрочно отправлены на каникулы. В районе инцидента находятся семь образовательных учреждений и их филиалов.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался накануне. В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.