Пожар на складе боеприпасов под Рязанью локализован

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области локализован. Об этом заявил замминистра обороны России Дмитрий Булгаков в четверг, 8 октября.

«Пожар локализован как на технической территории арсенала, так и за его пределами по всему периметру», — цитирует его ТАСС.

Ранее 8 октября глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту России Владимиру Путину о ходе борьбы с пожаром. Он сообщил, что ведомство наращивает группировку сил и средств для ликвидации пожаров в населенных пунктах Рязанской области, попавших в зону поражения от разрыва снарядов.

По его словам, в результате ЧП пострадали 16 человек.

В этот же день сообщалось, что школьники районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара, досрочно отправлены на каникулы. В районе инцидента находятся семь образовательных учреждений и их филиалов.

Пожар на складе боеприпасов в Рязанской области начался накануне. В пресс-службе Западного военного округа считают, что огонь перекинулся на территорию склада с загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.