Школьники попавших в зону ЧС районов Рязанской области ушли на каникулы

Школьники районов, попавших в зону чрезвычайной ситуации из-за пожара на военном складе в Рязанской области, досрочно отправлены на каникулы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг, 8 октября, на сайте администрации региона.

«Ученики Вослебовской школы переходят на дистанционную форму обучения. Досрочно отправлены на каникулы учащиеся Мало-Шелемишевской и Шелемишевской школ Скопинского района и первомайского филиала Ряжской школы № 3», — сообщили власти.

Повреждения в результате пожара и последующих взрывов на территории военной части в Скопинском районе получили здания двух школ и детского сада. Дети в результате происшествия не пострадали.

В зоне ЧС находятся семь образовательных учреждений и их филиалов.

Как сообщалось ранее в четверг, число пострадавших при пожаре на арсенале в Рязанской области выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области началось накануне. Повреждено 21 строение в населенных пунктах Шелемишевские хутора и Дегтярка.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.