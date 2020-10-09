Прямой эфир
Сюжет:

Врач заявил о планах Трампа вернуться к публичным мероприятиям

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября, заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли.

Корона жмет: есть ли шанс у Дональда Трампа
COVID-19 добрался до президента США и разрушил все ближайшие планы по борьбе с Джо Байденом

Он напомнил, что суббота будет десятым днем со времени поставленного Трампу диагноза, передает «РИА Новости».

«Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время», — подчеркнул Конли.

Кроме того, врач отметил, что у Трампа нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.

«Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра», — заключил Конли.

Он также рассказал о жизненных показателях Трампа. Так, пульс президента США составляет 69 ударов в минуту, давление — 127 на 81, частота дыхания — 15–17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом — 96–98%. Все эти показатели в норме.

7 октября Трамп объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился. По словам американского лидера, каждый американец должен получить такое же лечение от COVID-19, как и он сам. Позже CNN сообщили, что сумма, потраченная на лечение президента от коронавируса, превышает $100 тыс.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020