Врач заявил о планах Трампа вернуться к публичным мероприятиям

Президент США Дональд Трамп может вернуться к публичным мероприятиям после перенесенного коронавируса в субботу, 10 октября, заявил лечащий врач американского лидера Шон Конли.

Он напомнил, что суббота будет десятым днем со времени поставленного Трампу диагноза, передает «РИА Новости».

«Я полностью уверен в безопасном возвращении президента к публичному общению в указанное время», — подчеркнул Конли.

Кроме того, врач отметил, что у Трампа нет никаких признаков прогрессирующего заболевания.

«Он исключительно хорошо реагирует на лечение, без каких-либо данных о негативных терапевтических последствиях по результатам осмотра», — заключил Конли.

Он также рассказал о жизненных показателях Трампа. Так, пульс президента США составляет 69 ударов в минуту, давление — 127 на 81, частота дыхания — 15–17 вдохов в минуту, сатурация крови кислородом — 96–98%. Все эти показатели в норме.

7 октября Трамп объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился. По словам американского лидера, каждый американец должен получить такое же лечение от COVID-19, как и он сам. Позже CNN сообщили, что сумма, потраченная на лечение президента от коронавируса, превышает $100 тыс.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.