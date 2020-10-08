NYT подсчитала стоимость лечения Трампа от коронавируса

Сумма, потраченная на лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса, превышает $100 тыс. Об этом в среду, 7 октября, пишет газета The New York Times.

Издание, напоминает, что американский лидер прибыл в госпиталь и улетел оттуда на вертолете. По информации газеты, он прошел большое количество тестов на коронавирус, получил кислород, стероиды и экспериментальное лечение антителами.

«Для того, кто не является президентом, это бы стоило более$100 тыс. в американской системе здравоохранения», — говорится в материале.

Издание, в частности, отмечает, что полет в госпиталь и обратно мог обойтись в $40 тыс.

Трамп выписался из больницы в понедельник после трех дней госпитализации с коронавирусом. Врачи заявили в среду, что у Трампа уже нет симптомов коронавируса, но не стали обнародовать жизненные показатели президента, как делали это раньше во время его лечения.

Ранее стало известно, что Трамп объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился. По словам американского лидера, каждый американец должен получить такое же лечение от COVID-19, как и он сам.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании. 5 октября, он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.