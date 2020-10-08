Трамп распорядился отправить в больницы бесплатные лекарства от COVID-19

Президент США Дональд Трамп в среду, 7 октября, объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился.

Глава государства заявил, что врачи давали ему регенерон «и другие вещи», после чего он почувствовал себя лучше. По словам американского лидера, практически готовы сотни тысяч доз, равно как и разрешение на экстренное использование.

По словам американского лидера, каждый американец должен получить такое же лечение от COVID-19, как и он сам. При этом препараты должны предоставляться бесплатно. Кроме того, глава Белого дома заявил, что в США из-за политических разногласий вакцина от коронавируса будет готова лишь после выборов.

Ранее в этот день лечащий врач Шон Конли американского лидера сообщил, что у Трампа уже на протяжении суток отсутствуют симптомы коронавируса, у него также выявлены антитела к инфекции.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Сообщалось, что американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов после выписки из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании.