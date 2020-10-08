Вассерман назвал ковидиотизмом заражение Трампа коронавирусом

Публицист, политический консультант и телеведущий Анатолий Вассерман назвал ковидиотизмом заражение президента США Дональда Трампа коронавирусной инфекцией. Об этом он сказал в четверг, 8 октября, в беседе с РЕН ТВ.

Интеллектуал отметил, что поддерживает курс Трампа и желает здоровья ему и его супруге, но подчеркнул, что на примере американского лидера видно, что необходимо соблюдать меры защиты, передает НСН.

«Но вот то, как он заразился сам и, возможно, заразил других, — натуральный ковидиотизм. Открытым текстом сообщаю: несмотря на то что у меня выявили иммунитет к коронавирусу, в среду пополнил запас масок и перчаток», — заявил он, добавив, что неизвестно, сколько держится иммунитет, а защитить других от неожиданностей необходимо.

Ранее 8 октября сообщалось, что сумма, потраченная на лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса, превышает $100 тыс.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании. 5 октября, он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Трамп объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился. По словам американского лидера, каждый американец должен получить такое же лечение от COVID-19, как и он сам.

8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для серьезной озабоченности, а также поводом для внутренней мобилизации каждого гражданина страны, сообщает телеканал «360». Он призвал россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски. В противном случае, по его словам, прирост новых случаев COVID-19 будет только расти.