В Роспотребнадзоре заявили о более частом заражении женщин коронавирусом

Женщины заражаются коронавирусом чаще, чем мужчины. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил директор Центрального научно-исследовательского института (ЦНИИ) эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

«Мы видим, что с неким перевесом, в 2–3%, женщины болеют чаще, чем мужчины», — цитирует Акимкина «РИА Новости».

Ранее в этот день глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об осложнении ситуации с распространением коронавируса в стране. По ее словам, рост количества выявленных случаев заболевания COVID-19 наблюдается в 60 российских регионах, передает RT.

В Кремле статистику по COVID-19 назвали поводом для серьезной обеспокоенности. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, каждый гражданин должен мобилизоваться и соблюдать меры предосторожности, сообщает НСН.

За последние 24 часа в России выявили 11 493 новых случая COVID-19 в 85 регионах страны. Наибольшее число новых подтвержденных случаев зафиксировано в Москве (3323) и Санкт-Петербурге (461). За минувшие сутки в стране зарегистрирован 191 летальный исход, полностью выздоровели 7054 человека.

Во всем мире с начала пандемии выявлено более 36 млн случаев заражения коронавирусом. Число жертв COVID-19 выросло до 1 053 357 человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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