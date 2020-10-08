Число инфицированных коронавирусом в мире превысило 36 млн

Во всем мире с начала пандемии выявлено 36 026 644 случая заражения коронавирусом, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса на среду, 7 октября.

По его информации, во всем мире число жертв COVID-19 выросло до 1 053 357 человек.

Соединенные Штаты лидируют по числу заразившихся и умерших, там выявлено суммарно 7 544 612 инфицированных, 211 694 случая летального исхода. Еще 3 млн человек излечились.

В конце сентября генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш назвал ошеломляющим число жертв пандемии коронавируса, которое на тот момент уже превысило отметку в 1 млн. По словам генсека, потрясениям от последствий пандемии не видно конца. Он призвал страны к сотрудничеству, чтобы совместными усилиями преодолеть трудности.

2 октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса поделились результатами исследования, согласно которому наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.