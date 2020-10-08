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Попова опровергла вторую волну коронавируса в России

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Говорить о новой волне коронавируса в России в данный момент не стоит. Об этом заявила главный санитарный врач России Анна Попова в четверг, 8 октября.

«Это продолжение эпидпроцесса. Вирус только пришел. Для вирусов это очень малый срок. Поэтому, пока он не пройдет по всему миру и по всему циклу сезонному, мы не сможем сказать, где какая волна», — заявила она в интервью каналу «Россия 24».

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Избежать новых ограничений поможет соблюдение введенных на сегодняшний день правил, отметила главный санитарный врач. Практика показала их эффективность, отметила она.

Главной задачей российской системы здравоохранения в нынешней ситуации Попова назвала сохранение объема плановой помощи.

Также глава Роспотребнадзора подчеркнула, что россиянам необходимо тщательно защищаться от гриппа, так как его совмещение с коронавирусом может дать очень негативный результат. При этом она подчеркнула, что на сегодняшний день таких случаев не зарегистрировано.

Значимых мутаций коронавируса, которые могли бы повлиять на эпидпроцесс, в России в настоящий момент не выявлено.

«Да, конечно, это живой вирус, у него есть изменения, он меняется, но меняется значительно медленнее, чем вирус гриппа», — заявила Попова. Он не становится «злее» и не начинает быстрее передаваться от человека к человеку.

При этом вакцина способна защищать от вируса, несмотря на небольшие изменения. В нее включаются те фрагменты, которые стабильны, объяснила Попова. Именно на них и вырабатывается иммунитет.

7 октября Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в России усложняется. Заболеваемость растет в 60 из 85 регионов. Она подчеркнула, что специалисты готовились к этому. По ее словам, врачи фиксируют рост заболеваемости среди людей старше 60 лет и у них болезнь протекает в более тяжелой форме. Среди детей случаев заболевания куда меньше, вспышек в образовательных учреждениях не зарегистрировано, однако есть некоторое «напряжение» в вузах, где не соблюдали ограничения.

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