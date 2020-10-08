Депутат Госдумы предложил запретить концерты в кафе и барах до конца года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в барах и кафе до конца 2020 года на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает телеканал RT со ссылкой на письмо депутата на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

«В небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции», ― говорится в документе.

На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России депутат предложил рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов в помещениях, которые предназначены для оказания услуг общепита.

Накануне главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков рассказал, что рост числа случаев заражения коронавирусом в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации. По его словам, спад заболеваемости продлится до конца января.

Также 7 октября мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Принятые ранее в городе ограничительные меры — приостановка действия социальных карт школьников и пенсионеров, перевод школ на двухнедельные осенние каникулы, введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников компаний — градоначальник назвал вынужденными.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По состоянию на 7 октября, в России выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 865 летальных исходов, выздоровело 995 275 человек. Данные на 8 октября ожидаются позднее.

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