Прямой эфир
Сюжет:

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

В круге втором: регионы начинают ужесточать меры по борьбе с COVID-19
Ленинградскую область поделили на три цветовые зоны, а в Калининградской запретили банкеты и корпоративы

Специалист отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. По его словам, случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом всё это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — цитирует Тимакова ТАСС.

По данным оперштаба на 6 октября, в 83 регионах России за сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост за всё время распространения этой инфекции в стране после 11 656 новых случаев, зафиксированных в мае этого года.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зарегистрировали 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020