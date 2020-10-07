Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Рост числа случаев заражения коронавирусной инфекцией в России будет фиксироваться еще две-три недели, затем ожидается стабилизация ситуации, спад заболеваемости продлится до конца января. Такое мнение высказал главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

Специалист отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. По его словам, случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена.

«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом всё это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», — цитирует Тимакова ТАСС.

По данным оперштаба на 6 октября, в 83 регионах России за сутки выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Это самый большой суточный прирост за всё время распространения этой инфекции в стране после 11 656 новых случаев, зафиксированных в мае этого года.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зарегистрировали 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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