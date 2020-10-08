Прямой эфир
Сюжет:

Начальник службы безопасности Белого дома заболел COVID-19 еще в сентябре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник службы безопасности Белого дома Крид Бейли заразился новым коронавирусом еще в конце сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg в среду, 7 октября.

По предварительным данным, Бейли в последних числах сентября заболел тяжелой формой COVID-19 и с тех пор находится в больнице. При этом источники утверждают, что представители администрации США знали о его состоянии, но не сообщали о заражении высокопоставленного сотрудника Белого дома.

Не кот начхал: COVID-19 у Трампа подкосил его шансы на переизбрание
Демократы сочувствуют заразившемуся президенту и ощущают прилив сил в борьбе за Белый дом

6 октября стало известно, что четыре заместителя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни заразились коронавирусной инфекцией.

На данный момент в Белом доме коронавирусом заразились 10 человек, в том числе президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и Макинэни, которая сообщила о болезни в понедельник, 5 октября. Она заявила о том, что намерена работать удаленно и соблюдать карантин.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус. Американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020