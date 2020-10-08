Начальник службы безопасности Белого дома заболел COVID-19 еще в сентябре

Начальник службы безопасности Белого дома Крид Бейли заразился новым коронавирусом еще в конце сентября. Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Bloomberg в среду, 7 октября.

По предварительным данным, Бейли в последних числах сентября заболел тяжелой формой COVID-19 и с тех пор находится в больнице. При этом источники утверждают, что представители администрации США знали о его состоянии, но не сообщали о заражении высокопоставленного сотрудника Белого дома.

6 октября стало известно, что четыре заместителя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни заразились коронавирусной инфекцией.

На данный момент в Белом доме коронавирусом заразились 10 человек, в том числе президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и Макинэни, которая сообщила о болезни в понедельник, 5 октября. Она заявила о том, что намерена работать удаленно и соблюдать карантин.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом коронавирус. Американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.