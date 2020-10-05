У пресс-секретаря Трампа выявили коронавирус

У Кейли Макинэни, пресс-секретаря президента США Дональда Трампа, выявили коронавирус. Об этом она сама сообщила в своем Twitter в понедельник, 5 октября.

«В понедельник результаты моего теста на COVID-19 оказались положительными, симптомов нет. <...> Я начну процесс карантина и продолжу работать от имени американского народа удаленно», — говорится в сообщении.

Представительница Белого дома подчеркнула, что регулярно проверялась на наличие коронавируса, в том числе и после того, как в четверг, 1 октября, инфекция была выявлена у помощницы президента США Хоуп Хикс.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. По словам медиков, президенту дают «Ремдесивир», его состояние продолжает улучшаться.

При этом выборы президента США пройдут 3 ноября. Оппонент Трампа от Демократической партии Джо Байден согласился при необходимости перенести следующие дебаты со своим соперником.

Представитель штаба Байдена выразила надежду на скорое и полное выздоровление американского лидера, а также на ужесточение эпидемиологических требований к следующим дебатам, в частности, предполагающее для всех присутствующих ношение масок и соблюдение дистанции.

Вторые теледебаты политиков по графику должны пройти 15 октября в Майами, а третьи — 22 октября в Нэшвилле.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в США с момента распространения инфекции зафиксировано 7 644 488 случаев COVID-19. Это самый большой показатель в мире. Скончались от осложнений на фоне инфекции 214 694 человека, выздоровели — 4 861 120.