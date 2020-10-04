Позади планеты всей: в ВОЗ заявили о спаде пандемии COVID-19 в Африке

В то время как страны Европы накрывает вторая волна пандемии, в Африке наблюдается спад заболеваемости COVID-19. Доля выздоровевших в регионе достигла 80-85%, сообщила «Известиям» технический директор регионального офиса Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Африке Мэри Стивен. Она отметила, что такая динамика связана с ограничительными мерами, которые власти стран континента установили на раннем этапе. Однако эксперты подчеркивают: низкая смертность, фиксируемая сейчас в регионе, может объясняться отсутствием должного уровня тестирования. Кроме того, доступ к системе здравоохранения во многих африканских государствах затруднен. В чем секрет этого «успеха» в борьбе с коронавирусом, разбирались «Известия».

Молоды и здоровы

Еще в мае представители Всемирной организации здравоохранения заявляли, что от коронавируса в Африке могут погибнуть до 190 тыс. человек.

— COVID-19 может стать неотъемлемой частью нашей жизни в течение следующих нескольких лет, если многие правительства в регионе не предпримут упреждающий подход, — утверждала директор Регионального бюро ВОЗ для стран Африки Матшидисо Моэти.

Коронавирус действительно «прописался» в регионе, но страшные прогнозы организации не сбылись. Пока города Европы закрываются на повторный локдаун и кричат о второй волне, Африка отчитывается о спаде смертности. По данным Woldometer за 2 октября, в регионе зафиксировано 32 летальных случая. Для сравнения: в Европе — 533, в Азии — более 1 тыс. Всего с начала пандемии в Африке заболели 1 млн 500 тыс. 410 человек. Умерли от коронавируса 36 тыс. 184 жителей. В Европе эти показатели — 5 млн 59 тыс. 695 и 222 тыс. 450 человек соответственно. При этом население Старого Света — менее 800 млн, а Черного континента — более 1,2 млрд.

Позади планеты всей Фото: Global Look Press/Xinhua

— Пик в Африке пришелся на июль, поэтому последние месяцы мы наблюдаем замедление распространения инфекции. Доля выздоровевших в регионе — 80-85%. Это связано прежде всего с действиями, которые страны региона предприняли на раннем этапе, — заявила «Известиям» технический директор регионального офиса ВОЗ в Африке Мэри Стивен.

Самыми действенными мерами эксперт ВОЗ признала блокировку международного сообщения, закрытие аэропортов и переоснащение системы здравоохранения. Например: через неделю после того, как Кения сообщила о своем первом случае, власти закрыли школы, а массовые мероприятия отменили. Нигерия в аналогичной ситуации ввела запрет на зарубежные поездки и установила комендантский час.

Как отметил в интервью «Reuters» старший научный сотрудник Института тропических и инфекционных болезней Университета Найроби Тумби Мванги, Африке было «даровано время», за которое медицинский персонал смог подготовиться.

Недавно комиссия журнала «Lancet» признала Уганду государством с одной из наиболее эффективных стратегий по борьбе с пандемией коронавируса за август 2020 года. Восточно-африканская страна заняла 10 место в соревновании с 91 государством. Рейтинг основан на четырех показателях: усредненное число подтвержденных случаев заражения на миллион населения в день, уровень смертности, количество тестов на наличие коронавируса.

Позади планеты всей Фото: Global Look Press/Xinhua/Cyril Ndegeya

Кроме того, как отметила Мэри Стивен, важно учитывать, что основная часть населения Африки — молодые люди. По данным из доклада ООН «Народонаселение мира в 2019 году», самые «юные» страны мира находятся именно на этом континенте, 62% населения региона к югу от Сахары — моложе 25 лет. В то время как в Европе и Северной Америке — меньше четверти века прожили лишь 28%.

— Достаточно юное население Африки — ответ на вопрос о низкой смертности. Тяжелые формы COVID-19 грозят, как правило, пожилым людям с хроническими болезнями. Их шансы умереть, к сожалению, гораздо выше, — заявила «Известиям» Мэри Стивен.

По мнению ведущего специалиста Южноафриканского медицинского научно-исследовательского совета (SAMRC) профессора Дебби Бредшоу, польза ранних «модельных» прогнозов воздействия COVID-19 была переоценена, ведь многие параметры, которые брались для анализа будущего, были неизвестны. Это относится и к предостережениям ВОЗ о ситуации в Африки.

Позади планеты всей Фото: Global Look Press/Xinhua/Cyril Ndegeya

— Опыт Южной Африки показал, что пандемия развивалась в разное время в разных провинциях. Так в мае вирус пришел в Западный Кейп, затем переместился в Восточный Кейп в июне, а в июле поразил Гаутенг и Квазулу-Натал. Вероятно, это зависело от плотности населения, — подчеркнула в беседе с «Известиями» эксперт.

По ее мнению, сейчас мы действительно наблюдаем спад заболеваемости коронавиурсом на континенте, но и к этому утверждению нужно относиться осторожно.

Станет явным

Как пояснила «Известиям» Мэри Стивен, опасения, что Африку вновь захлестнет эпидемия, есть. Тем более, что 1 октября истек запрет на организацию международных рейсов на континент. В день открытия аэропортов встречавшие родственников местные жители устроили целый концерт с танцами и песнями. Но специалисты предупреждают: радоваться рано.

— В Европе рост заболеваемости эксперты объясняют тем, что после снятия ограничений и отмены жесткого карантина люди почувствовали свободу и стали пренебрегать мерами предосторожности. Пока говорить о второй волне в Африке нецелесообразно, но держать руку на пульсе — необходимо, — подчеркнула представительница ВОЗ в разговоре с «Известиями».

Позади планеты всей Фото: Global Look Press/Xinhua/Chen Cheng

Впрочем, Дебби Бредшоу обратила внимание и на темную сторону африканского «успеха» в борьбе с вирусом.

— Существует некая неопределенность в оценке распространения пандемии на континенте, поскольку уровень тестирования в некоторых странах оставляет желать лучшего, а доступ к здравоохранению затруднен, — заявила эксперт.

Ранее Reuters со ссылкой на ученых писал, что более половины населения Африки проживает в трущобах, где доступ к воде для мытья рук ограничен, а физическое дистанцирование практически невозможно. Эксперты сомневаются, что у местных жителей выработался особый иммунитет, способный остановить проникновение COVID-19.

— Несмотря на то, что многие страны Африки тестируют зарубежных путешественников, внутри самого региона с тестированием существует проблема. Нам стоит предельно внимательно следить за развитием ситуации, чтобы не допустить самого плохого сценария, — призналась Мэри Стивен.

Позади планеты всей Фото: Global Look Press/Xinhua

28 сентября в ВОЗ объявили о намерении предоставить странам с низким и средним уровнем доходов 120 млн экспресс-тестов, африканские государства — в их числе. Генеральный директор организации Тедрос Гебрейесус рассказал прессе, что организация уже заключила с партнерами соответствующие соглашения. Эксперты говорят о высокой степени точности тестов, несмотря на то, что «ответ» приходит всего за 15-30 минут. Опрошенные «Известиями» эксперты не исключают, что это может серьезно изменить африканскую «примерную» статистику.