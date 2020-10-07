Четыре заместителя пресс-секретаря Белого дома заразились COVID-19

Четыре заместителя пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни заразились коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила телекомпания CNN во вторник, 6 октября.

По предварительным данным, речь идет о Джейлен Драммонд. Ранее уже назывались имени Чэда Гидмартина и Кэролайн Левитт.

Как пишет ТАСС, на данный момент в Белом доме коронавирусом заразились 10 человек, в том числе президент США Дональд Трамп, его супруга Меланья и Макинэни.

Сама пресс-секретарь Белого дома сообщила о болезни в понедельник, 5 октября. Она заявила о том, что намерена работать удаленно и соблюдать карантин.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.