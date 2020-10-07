В Москве за сутки умерли 55 пациентов с выявленным коронавирусом

В Москве за прошедшие сутки скончались 55 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса в среду, 7 октября.

Всего за время пандемии в столице умерли 5497 человека с COVID-19. Ранее в этот день сообщалось, что в России за последние сутки выявили 11 115 новых случаев COVID-19 в 85 регионах страны.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в среду, 7 октября, высказала мнение, что мир должен научиться жить с коронавирусом, стараясь сохранить общества открытыми, но при быстром росте заболеваемости необходимо вводить различные ограничения.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

7 октября Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в столице меняется не в лучшую сторону.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко напомнил, что Россия может избежать второй волны коронавируса, если граждане будут соблюдать все противоэпидемические меры.

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