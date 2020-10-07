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Временный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» принял первых пациентов

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Временный госпиталь в ледовом дворце «Крылатское» в Москве 7 октября принял первых пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы № 67 Андрей Шкода.

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«Всем поступившим заводятся электронные медицинские карты, выдаются браслеты с QR-кодом, отсканировав который, медики будут быстро получать доступ ко всем медданным пациента», — сказал Шкода.

По его словам, такой подход поможет врачам отслеживать состояние здоровья, быстрее делать назначения и, если потребуется, менять тактику лечения. Уточняется, что в госпитале размещено 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. Временный госпиталь закреплен за городской клинической больницей № 67 им. Л.А. Ворохобова.

Ранее, 6 октября, первых пациентов с COVID-19.принял временный госпиталь в Сокольниках.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин объявил об открытии в городе двух резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом — в конгрессно-выставочном центре «Сокольники» и в ледовом дворце «Крылатское». По словам заммэра столицы Анастасии Раковой, пока в Москве хватает коек для заболевших COVID-19, но их резервы не бесконечны. Рост числа выявленных заболевших в городе она связала с «тотальным несоблюдением масочного режима».

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