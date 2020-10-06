Больница в Сокольниках приняла первых пациентов с коронавирусом

Временный госпиталь в Сокольниках в Москве принял первых пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главврач городской клинической больницы имени Иноземцева Александр Митичкин во вторник, 6 октября.

«Вчера открылся наш временный госпиталь в Сокольниках, первых пациентов долго ждать не пришлось. Уже сегодня к нам приехали первые «скорые» с больными», — сказал он.

На данный момент работают все службы госпиталя, в том числе электронная история болезни, за счет чего сокращается время на оказание помощи пациентам, отметил Митичкин и добавил, что больные размещены в комфортных условиях.

«Очень важно, хочу обратить внимание всех: эпидобстановка очень непростая. Мы это видим по нашим пациентам. Очень хочется, чтобы вы не оказались в их числе, поэтому нам надо делать очень простые вещи: самозащита, маски, дезинфицирующие средства, перчатки, поменьше лишнего общения. Оставайтесь дома, берегите себя», — подчеркнул медик.

Ранее в этот же день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сообщил, что власти города не рассматривают возвращение пропускного режима.

В Москве по состоянию на 6 октября с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончался 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

С 9 октября действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено: учащимся ― до 18 октября, а людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями ― до 28 октября.

1 октября градоначальник Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

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