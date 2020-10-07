Национальная Медиа Группа покажет бразильский футбол

Футбол все любят, а вот бразильский футбол обожают. Самое зрелищное первенство на планете. Самые талантливые и перспективные игроки мира. И, конечно, самые яркие, весёлые и открытые фанаты.

Ещё недавно футбол-праздник был почти недоступен зрителю в РФ. Теперь любой может почувствовать себя бразильцем. Национальная Медиа Группа заключила договор с Серией А. Трансляции матчей начнутся уже с 10 октября на портале «Спорт-Экспресс» в сервисах Wink и More ТV.