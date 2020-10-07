СК возбудил дело по двум статьям после загрязнения на Камчатке

Следственный комитет России возбудил дело по двум статьям Уголовного кодекса после загрязнения Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в среду, 7 октября.

Речь идет о ч. 2 ст. 247, ч. 2 ст. 252 УК РФ («Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов»; «Загрязнение морской среды»).

Установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, в бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная (входят в границы города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района) из-за загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, изменился цвет воды, умерли многие иглокожие и морские животные. Также у двух людей, занимавшихся серфингом, зафиксированы ожоги глаз после пребывания в воде.

Проверка образцов воды показала, что в ней присутствует вещество, по консистенции похожее на техническое масло или иное вещество, включающее в себя нефтесодержащие компоненты.

Проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов.

Продолжается исследование полученных ранее проб, назначена экологическая судебная экспертиза, решается вопрос о проведении других дополнительных исследований. Устанавливаются обстоятельства случившегося и причастные лица.

Ранее 7 октября пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что на Халактырском пляже были обнаружены следы горюче-смазочных материалов, ядовитых веществ в пробах воды нет.

Накануне стало известно, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин принял решение направить на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СКР из-за возможной экологической катастрофы в регионе.

Ранее, 5 октября, Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы этой проверки.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.