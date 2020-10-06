Бастрыкин решил направить на Камчатку криминалистов СК РФ

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин принял решение направить на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СК России из-за возможной экологической катастрофы в регионе. Об этом 6 октября сообщается на сайте СК.

Такое решение было принято после заслушивания доклада о ходе и результатах проверки по факту того, что морские обитатели массово выбросились на берег на Халактырском пляже.

Накануне, 5 октября, Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы этой проверки.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.