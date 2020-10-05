Расследованием загрязнения воды на Камчатке займется центральный аппарат СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы проверки о массовой гибели морских животных на Камчатке. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

«Материалы доследственной проверки, организованной региональными следователями по информации о массовой гибели морских животных в акватории Тихого океана, в целях наиболее полного и объективного установления всех обстоятельств переданы в производство следователей центрального аппарата ведомства», ― говорится в сообщении.

Также отмечается, что Бастрыкин потребовал дать оперативную правовую оценку действиям или бездействию лиц, которые, возможно, были причастны к происшествию.

Ранее в этот день власти Камчатки назвали три вероятные причины загрязнения прибрежных вод, среди которых техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже и о тысячах морских животных, которые выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток, результаты анализов ожидаются днем 5 октября.