Названы вероятные причины загрязнения побережья Камчатки

Власти Камчатского края рассматривают три возможные причины загрязнения воды у берегов региона: техногенное загрязнение в связи с деятельностью человека, природные воздействия и последствия сейсмической активности. Об этом в понедельник, 5 октября, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

По его словам, в первом случае мог произойти разлив токсичных веществ. Сейчас это устанавливают эксперты, пробы воды и песка уже направлены на анализ.

Относительно природного характера произошедшего рассматривается вариант влияния водорослей, которые вынесло на берег во время шторма.

«Также прорабатывается версия и сейсмической активности, связанной с вулканическими проявлениями», — цитирует Солодова ТАСС.

Пока глава региона призвал не делать выводов, так как нужно дождаться результатов анализов проб, направленных во Владивосток и Москву.

Накануне стало известно, что пробы были взяты в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая и Большая Лагерная и Авачинская.

3 октября на берег Халактырского пляжа выбросились тысячи морских животных. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Позже мертвых животных нашли еще в нескольких бухтах.

В конце сентября серферы рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По их словам, после контакта с водой опухали глаза и появлялась сыпь на коже.

Солодов заявил, что намерен добиваться увольнения региональных и федеральных должностных чиновников, если выяснится, что они замалчивали ситуацию с загрязнением.

При этом он отмечал, что ситуация улучшается и визуально вода становится чище.