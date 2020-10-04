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Губернатор Камчатки пригрозил увольнениями из-за загрязнения побережья

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что намерен добиваться увольнения региональных и федеральных должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали ситуацию с загрязнением вод океана. Свое видеообращение чиновник 4 октября опубликовал в Instagram.

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Накануне глава региона пообещал лично проинспектировать загрязненное побережье.

«Сегодня с утра выехали на Халактырский пляж со всеми ответственными структурами. <...> Сразу могу сказать, что если в процессе работы выяснится, что кто-то из должностных лиц Камчатского края приукрашивал факты или замалчивал их, он сразу будет уволен», — подчеркнул Солодов.

Он добавил, что будет обращаться с ходатайством об аналогичных мерах ответственности и в отношении федеральных структур.

Глава Камчатки рассказал, что в этот же день будут сделаны дополнительные анализы воды, остатков рыб, а также взяты новые пробы песка. Всё это специалисты отправят в Москву. Первые результаты по загрязнению власти региона ожидают получить до конца дня.

3 октября стало известно, что тысячи морских животных выбросились на берег Халактырского пляжа на Камчатке из-за возможного химического загрязнения воды. Местные жители запечатлели на фото и видео изменения цвета воды, а также погибших морских звезд и ежей, рыб, крабов и осьминогов.

В этот же день региональное управление СК начало проверку после появления в СМИ информации о гибели морских животных в регионе.

Первыми тревогу забили местные серферы. Они жаловались, что после контакта с водой у них пострадали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

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