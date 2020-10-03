Губернатор Камчатского края решил лично проверить загрязненный пляж

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов записал видеообращение, в котором сообщил, что лично проинспектирует загрязненное побережье. Видео появилось на его странице в Instagram 3 октября.

«Я принял решение, что мы завтра (4 октября. — Ред.) с 7:30 поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем в 12:00 мы вернемся на пляж с тем, чтобы все заинтересованные <...> присоединились к нам, на месте обсудить складывающуюся ситуацию», — сказал он.

Губернатор отметил, что проблема загрязнения побережья сохраняется, несмотря на усилия по предотвращению сброса сточных вод и загрязнения воды кораблями, заходящими в бухты.

«Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся анализы проб, но пока ситуация противоречивая», — рассказал о ситуации губернатор.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы предложили организовать оперативный мониторинг за ситуацией с загрязнением вод акватории Халактырского пляжа на Камчатке из космоса, информирует «Интерфакс».

Как заявил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, по результатам проб, показавших превышение по фенолам и нефтепродуктам, у спецслужб появилось несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но из-за «недостаточности оснований» выбрать одну из них невозможно.

Кроме того, на контроль ситуацию гибели животных взял комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию.

О массовой гибели морских животных, обнаруженных на Халактырском пляже на Камчатке, стало известно 3 октября. По предварительной версии, это произошло из-за химического загрязнения воды.

29 сентября Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.