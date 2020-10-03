Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Армении заявили о крупных потерях среди азербайджанских военных
Общество
Губернатор Камчатского края решил лично проверить загрязненный пляж
Общество
Минпросвещения не будет массово переводить школы на удаленку
Мир
Эрдоган пригрозил курдам новой турецкой операцией в Сирии
Мир
Третий сенатор США за два дня сообщил о заражении коронавирусом

Губернатор Камчатского края решил лично проверить загрязненный пляж

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов записал видеообращение, в котором сообщил, что лично проинспектирует загрязненное побережье. Видео появилось на его странице в Instagram 3 октября.

Экологический конформизм: как спасать экологию, не впадая в крайности
Мытый мусор, переработанная еда и дорогая одежда

«Я принял решение, что мы завтра (4 октября. — Ред.) с 7:30 поедем с осмотром всех основных точек: Халактырский пляж, затем бухта Лагерная, затем в 12:00 мы вернемся на пляж с тем, чтобы все заинтересованные <...> присоединились к нам, на месте обсудить складывающуюся ситуацию», — сказал он.

Губернатор отметил, что проблема загрязнения побережья сохраняется, несмотря на усилия по предотвращению сброса сточных вод и загрязнения воды кораблями, заходящими в бухты.

«Сейчас все ответственные службы занимаются изучением этого вопроса. Ежедневно берутся анализы проб, но пока ситуация противоречивая», — рассказал о ситуации губернатор.

Специалисты Всемирного фонда дикой природы предложили организовать оперативный мониторинг за ситуацией с загрязнением вод акватории Халактырского пляжа на Камчатке из космоса, информирует «Интерфакс».

Как заявил руководитель программы WWF России по экологической ответственности бизнеса Алексей Книжников, по результатам проб, показавших превышение по фенолам и нефтепродуктам, у спецслужб появилось несколько рабочих версий об источниках загрязнения, но из-за «недостаточности оснований» выбрать одну из них невозможно.

Кроме того, на контроль ситуацию гибели животных взял комитет Совета Федерации по аграрной политике и природопользованию.

О массовой гибели морских животных, обнаруженных на Халактырском пляже на Камчатке, стало известно 3 октября. По предварительной версии, это произошло из-за химического загрязнения воды.

29 сентября Солодов сообщил об изменении цвета воды на Халактырском пляже. По словам местных серферов, после контакта с водой у них опухли глаза и появилось раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в 3,6 раза, фенола — в два.

Региональные власти призвали жителей воздержаться от контакта с водой, а природоохранная прокуратура начала проверку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020