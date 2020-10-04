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Пробы с загрязненного побережья Камчатки отправили на анализ в Москву

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В Москву направили более 250 кг проб воды, песка, донных отложений и останков морских животных с загрязненного побережья Камчатки. Сообщил губернатор региона Владимир Солодов 4 октября.

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Анализом образцов займутся сотрудники центров токсикологии, химии и биологии.

Как отметил Солодов, сначала нужно определить отравляющее вещество, а затем искать источник.

«По итогам исследования будем делать выводы. С таким загрязнением мы еще не сталкивались», — говорится в заявлении губернатора на сайте администрации Камчатского края.

Пробы были взяты утром в воскресенье с поверхности, с береговой полосы и из глубины в районе Халактырского пляжа, в бухтах Малая, Большая Лагерная и в Авачинской.

Сопровождает груз в Москву вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

3 октября стало известно, что на берег Халактырского пляжа выбросились тысячи морских животных. Очевидцы запечатлели на видео изменение цвета воды у берегов Камчатки.

При этом, по словам жителей, после контакта с водой начинали болеть глаза и появлялись раздражения на коже. Первоначальный анализ показал превышение содержания нефтепродуктов в воде в четыре раза, фенола — в два.

Солодов заявил, что намерен добиваться увольнения региональных и федеральных должностных чиновников, если выяснится, что они замалчивали ситуацию с загрязнением.

По мнению Яровой, камчатские надзорные органы не приняли необходимых мер после получения данных о загрязнении побережья. Росрыболовство возбудило дело по административной статье.

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