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Росрыболовство возбудило дело о нарушении хоздеятельности на Камчатке

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Северо-восточное территориальное управление Росрыболовства возбудило дело по административной статье после загрязнения побережья на Камчатке. Об этом 4 октября сообщает пресс-служба вице-спикера Госдумы Ирины Яровой.

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Она уже неделю находится в Камчатском крае с рабочим визитом и в воскресенье приняла участие в рейде по Халактырскому пляжу вместе с губернатором региона Владимиром Солодовым.

«Возбуждено административное производство по признакам нарушения ст. 8.42. КоАП РФ [«Нарушение специального режима осуществления хозяйственной деятельности на прибрежной защитной полосе»]», — цитирует заявление ТАСС.

Яровая рассказала, что сотрудники Росрыболовства уже выехали в район Халактырского пляжа и Авачинской бухты для отбора проб в воде. Также к изучению ситуации планируется привлечь Тихоокеанский филиал Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

По итогам рейда Яровая выразила уверенность, что местные надзорные органы не приняли надлежащих мер после сообщений о загрязнении побережья.

Ранее в этот день губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что намерен добиваться увольнения региональных и федеральных должностных лиц, если выяснится, что они замалчивали ситуацию с загрязнением вод океана.

3 октября в Сети появились фото и видео, на которых местные жители запечатлели изменения цвета воды, а также тысячи выбросившихся на берег Халактырского пляжа морских животных. В этот же день региональное управление СК начало проверку по факту гибели прибрежной фауны.

Первыми тревогу забили местные серферы. Они жаловались, что после контакта с водой у них пострадали глаза, а также было раздражение на коже. Пробы выявили превышение содержания нефтепродуктов в четыре раза, фенола — в два.

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