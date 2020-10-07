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В пробах воды на Халактырском пляже Камчатки ядовитые вещества не обнаружили

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На Халактырском пляже Камчатки были обнаружены следы горюче-смазочных материалов, ядовитых веществ в пробах воды нет. Об этом в среду, 7 октября, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры России.

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«Были проведены исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерные на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов соответственно. Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже», ― говорится в сообщении.

Также в Генпрокуратуре напомнили, что первоначальные исследования проб показали, что в воде превышены предельно допустимые показатели по нефтепродуктам в четыре раза, а по фенолу ― в 2,5 раза.

Накануне стало известно, что председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин принял решение направить на Камчатку сотрудников Главного управления криминалистики СКР из-за возможной экологической катастрофы в регионе.

Ранее, 5 октября, Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат СК материалы этой проверки.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег, в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток.

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