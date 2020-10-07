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Байден предложил перенести дебаты из-за болезни Трампа

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Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что проведение намеченного на 15 октября следующего раунда предвыборных дебатов следует пересмотреть, если его оппонент — действующий президент страны Дональд Трамп все еще будет заражен коронавирусом к моменту их проведения. Об этом сообщило агентство Reuters в среду, 7 октября.

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«Если у него все еще будет COVID-19, нам не следует проводить дебаты», — отметил Байден и добавил, что не знает, какой в данный момент статус заболевания у Трампа, но надеется на возможность проведения дебатов с соблюдением всех необходимых протоколов.

При этом пресс-секретарь предвыборного штаба Трампа Тим Муртау заявил, что глава государства будет здоров к этому времени и будет присутствовать на дебатах. Он также добавил, что у Байдена не будет «выхода из этой ситуации», а СМИ не смогут «его прикрыть».

Ранее 6 октября сообщалось, что Джозеф Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Это был четвертый отрицательный тест, сданный Байденом с момента дебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом, с которым Байден находился на одной сцене около 90 минут, хотя и соблюдал дистанцию.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.

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