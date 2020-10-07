Тест Байдена на коронавирус вновь оказался отрицательным

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден вновь сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил его предвыборный штаб во вторник, 6 октября.

Как сообщается Associated Press, это был четвертый отрицательный тест, сданный Байденом с момента дебатов с действующим президентом США Дональдом Трампом, с которым Байден находился на одной сцене около 90 минут, хотя и соблюдал дистанцию.

Трамп в понедельник, 5 октября, выписался из военно-морского госпиталя имени Уолтера Рида в штате Мэриленд, где он находился на лечении три дня с диагнозом «коронавирус». Американский президент продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Глава Соединенных Штатов по возвращении в Белый дом из больницы записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии и призвал американцев не бояться коронавируса.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Меланьи.