В Москве за сутки умер 41 пациент с выявленным коронавирусом

В Москве за минувшие сутки скончался 41 пациент с выявленной коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции во вторник, 6 октября.

Всего за время пандемии в столице умер 5442 человек с COVID-19. Отмечается, что у всех из них был также подтвержден диагноз «пневмония».

В Москве по состоянию на 6 октября с начала эпидемии зафиксировано 311 559 случаев коронавируса, в том числе 4082 новых за минувшие сутки. Скончался 5401 человек, выздоровели 255 100 пациентов.

Ранее 6 октября заммэра столицы Анастасия Ракова сообщила, что рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Москве связан с «тотальным несоблюдением масочного режима».

Ранее в этот же день начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков сообщил, что власти города не рассматривают возвращение пропускного режима.

С 9 октября действие социальных карт, обеспечивающих льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве, будет приостановлено: учащимся ― до 18 октября, а людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями, ― до 28 октября.

1 октября градоначальник Сергей Собянин анонсировал введение удаленного рабочего режима для 30% сотрудников столичных компаний с 5 по 28 октября из-за роста заболеваемости коронавирусом. На следующий день заммэра Москвы Владимир Ефимов сообщил, что власти города рекомендуют переводить на удаленку до 50% сотрудников.

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