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Россияне рассказали о своем отношении к коронавирусу

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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел социологический опрос среди россиян и выяснил, что 74% респондентов опасаются, что у них или их близких выявят коронавирус. Об этом во вторник, 6 октября, рассказал генеральный директор центра Валерий Федоров.

Окно роста: вирусологи ждут прихода второй волны COVID-19 в регионы
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Исследование прошло накануне. В нем приняли участие 1,6 тыс. российских граждан старше 18 лет.

«15% респондентов испытывают сильные опасения, 59% участников опроса опасаются в какой-то мере», — приводит слова Федорова «Интерфакс».

В то же время каждый девятый опрошенный (11% респондентов) заявил, что не испытывает страха.

Ранее в этот же день врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков дал прогноз о заболеваемости COVID-19 в России осенью. Согласно его заявлению, число выявленных случаев коронавируса во время второй волны будет больше по сравнению с весенними показателями.

В свою очередь, доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова.

В скором времени, по его словам, страна может выйти на плато по коронавирусу. Этот период продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

корона

Президент России Владимир Путин во вторник заявил, что угроза распространения коронавирусной инфекции еще не отступила, при этом страна готова к любому развитию эпидемиологической ситуации.

Согласно данным оперштаба, в России за сутки выявили 11 615 новых случаев COVID-19 в 83 регионах страны. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 1 237 504 случая коронавируса. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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