Эксперт дал прогноз по заболеваемости COVID-19 в России осенью

В России число выявленных случаев коронавируса во время второй волны будет больше по сравнению с весенними показателями. Об этом во вторник, 6 октября, заявил ТАСС главврач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.

«По количеству госпитализаций второй эпидподъем по сравнению с весенним не должен быть жестче, а по количеству выявлений будет, естественно, больше людей. Тестов же больше делают, диагностика выше. Естественно, количество выявленных будет больше, чем весной», ― рассказал он агентству.

Эксперт подчеркнул, что при оценке ситуации с заболеваемостью в стране необходимо смотреть на количество занятых и свободных коек. По его словам, актуальные данные по этим параметрам говорят о стабильной ситуации в России.

Ранее в этот же день доктор медицинских наук вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что вторая волна коронавируса в России может стать более интенсивной, но система здравоохранения страны к этому готова.

В скором времени, по его словам, страна может выйти на плато по коронавирусу. Этот период продлится около месяца, и показатели прироста новых случаев инфекции будут выше весенних.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек.

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