Переворот в Киргизии: что известно о протестах в Бишкеке после выборов

5 октября в столице Киргизии — Бишкеке начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших 7% барьер на выборах в законодательное собрание страны. На улицы столицы республики вышли несогласные с итогами выборов в парламент, силовики попытались их разогнать.

Сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказали сопротивление, бросая в сотрудников МВД камни. Они также разбирали брусчатку, готовясь к столкновениям с правоохранителями. Протестующие также были вооружены палками и арматурой.

В минздраве республике сообщали, что число пострадавших в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями в столице Киргизии составило около 130 человек. Среди них есть правоохранители. Также сообщалось, что несколько десятков человек отказались от госпитализации, получив медицинскую помощь.

При этом реальное число пострадавших сейчас назвать сложно. В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена. В социальных сетях распространялись призывы к местным жителям соседних с центральной площадью домов отключить пароли у домашнего Wi-Fi-соединения и дать возможность протестующим воспользоваться доступом в интернет.

Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Сначала протестующие захватили здание парламента республики, затем протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны, где содержится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. СМИ также сообщили о переходе под контроль митингующих общественной телерадиокомпании.

Демонстранты требовали освободить экс-президента страны Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. В результате Атамбаева освободили сами сотрудники спецслужбы, около 2:00 6 октября он вышел к прорвавшимся на территорию госкомитета протестующим.

Отмечается, что среди участников протестов был младший сын бывшего президента Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана».

Также стало известно об освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находился в колонии недалеко от Бишкека за организацию массовых беспорядков и захват заложника.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акции протеста против результатов парламентских выборов к благоразумию. Кроме того, лидирующая на выборах в парламент Киргизии партия «Биримдик» готова к повторному голосованию, сообщил ее пресс-секретарь Адилет Султаналиев.

Сейчас почти все митингующие снова находятся на площади «Ала-Тоо», где 5 октября шел митинг против итогов парламентских выборов. По некоторым данным, протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека.

Бишкек-1 В понедельник, 5 октября, в центре Бишкека начались столкновения между силовиками и несогласными с итогами парламентских выборов, прошедших накануне. Демонстранты потребовали отменить результаты голосования и освободить из СИЗО осужденного за коррупцию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Подробности — в галерее «Известий» Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-2 По итогам голосования в парламент прошли только четыре партии из 16 участвовавших. Остальные не смогли преодолеть 7-процентный барьер. Утром их сторонники вышли на улицы и призвали провести новые выборы Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-3 Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Вечером митингующие вооружились палками, арматурой и брусчаткой и начали возводить баррикады из кусков металлического забора Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-6 Как заявили в МВД страны, правоохранители начали разгонять активистов из-за их агрессивного поведения. Силовики применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказывали сопротивление, бросая в милиционеров камни Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-5 В ночь на 6 октября активисты ворвались в здание Белого дома, где находятся парламент и администрация президента Киргизии. Затем они освободили Атамбаева из СИЗО в Госкомитете Нацбезопасности. Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-4 Среди протестующих был и младший сын Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана» Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена. Фото: РИА Новости/Табылды Кадырбеков Бишкек-9 По информации Минздрава, в больницы доставили около 130 человек, некоторые находятся в тяжелом состоянии. Часть госпитализированных — силовики Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-8 По некоторым данным, сейчас протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov Бишкек-7 Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акции протеста к благоразумию. Более того, лидирующая на выборах в парламент партия «Биримдик» заявила о готовности к повторному голосованию Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.