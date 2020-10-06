Переворот в Киргизии: что известно о протестах в Бишкеке после выборов
5 октября в столице Киргизии — Бишкеке начались протесты с участием сторонников партий, не прошедших 7% барьер на выборах в законодательное собрание страны. На улицы столицы республики вышли несогласные с итогами выборов в парламент, силовики попытались их разогнать.
Сотрудники правоохранительных органов применили против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Митингующие оказали сопротивление, бросая в сотрудников МВД камни. Они также разбирали брусчатку, готовясь к столкновениям с правоохранителями. Протестующие также были вооружены палками и арматурой.
В минздраве республике сообщали, что число пострадавших в результате столкновений между демонстрантами и правоохранителями в столице Киргизии составило около 130 человек. Среди них есть правоохранители. Также сообщалось, что несколько десятков человек отказались от госпитализации, получив медицинскую помощь.
При этом реальное число пострадавших сейчас назвать сложно. В центре Бишкека во время беспорядков отключали сотовую связь. На данный момент она восстановлена. В социальных сетях распространялись призывы к местным жителям соседних с центральной площадью домов отключить пароли у домашнего Wi-Fi-соединения и дать возможность протестующим воспользоваться доступом в интернет.
Акции протеста быстро переросли в беспорядки. Сначала протестующие захватили здание парламента республики, затем протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны, где содержится бывший президент страны Алмазбек Атамбаев. СМИ также сообщили о переходе под контроль митингующих общественной телерадиокомпании.
Демонстранты требовали освободить экс-президента страны Атамбаева, который был арестован в августе 2019 года и с тех пор содержится под стражей. В результате Атамбаева освободили сами сотрудники спецслужбы, около 2:00 6 октября он вышел к прорвавшимся на территорию госкомитета протестующим.
Отмечается, что среди участников протестов был младший сын бывшего президента Атамбаева. Сейитбек Атамбаев является лидером одной из проигравших выборы партий «Социал-демократы Кыргызстана».
Также стало известно об освобождения бывшего депутата парламента Киргизии Садыра Жапарова, который находился в колонии недалеко от Бишкека за организацию массовых беспорядков и захват заложника.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акции протеста против результатов парламентских выборов к благоразумию. Кроме того, лидирующая на выборах в парламент Киргизии партия «Биримдик» готова к повторному голосованию, сообщил ее пресс-секретарь Адилет Султаналиев.
Сейчас почти все митингующие снова находятся на площади «Ала-Тоо», где 5 октября шел митинг против итогов парламентских выборов. По некоторым данным, протестующие ждут прибытия своих лидеров на центральную площадь Бишкека.
Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.
По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.