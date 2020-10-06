Президент Киргизии призвал организаторов протеста к благоразумию

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков призвал организаторов акции протеста против результатов парламентских выборов к благоразумию. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева во вторник, 6 октября.

По ее словам, президент находится в Бишкеке. До 2:00 6 октября он оставался на рабочем месте в здании парламента и проводил индивидуальные диалоги со всеми политическими силами.

Ранее 5 октября сообщалось, что сотовая связь блокируется в центре столицы Киргизии, где проходят столкновения между недовольными итогами парламентских выборов сторонниками проигравших политических партий и милицией.

5 октября в центре киргизской столицы проходят стычки несогласных с итогами парламентских выборов и силовиков. В некоторых местах Бишкека милиция сдает позиции под натиском митингующих. Протестующие вооружены палками, арматурой и кусками брусчатки.

Участники акций протеста в Бишкеке захватили здание парламента и протаранили грузовиками ворота здания госкомитета национальной безопасности страны. Одним из требований, которые они высказывают, является освобождение находящегося в СИЗО госкомитета бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева.

Выборы в парламент Киргизии состоялись 4 октября. О планах участвовать в предвыборной гонке заявило более 40 политических объединений республики, но большинство из них впоследствии отказались от участия в выборах или не успели подать документы в Центризбирком. За места в парламенте боролись 16 партий. Они претендовали на 120 мест в парламенте. По законодательству Киргизии партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош.

По предварительным данным, партия «Биримдик» получит 46 мест в парламенте, «Мекеним Кыргызстан» — 45 депутатских мандатов, «Кыргызстан» — 16, «Бутун Кыргызстан» — 13.