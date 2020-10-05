Российские авиакомпании получили допуск на полеты в 24 страны

Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. Об этом говорится в соответствующем приказе Росавиации, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 5 октября.

Отмечается, что речь идет об авиакомпаниях, которые имеют лицензии на выполнение международных регулярных воздушных перевозок, в том числе об «Уральских авиалиниях», RED Wings, «Аэрофлоте» и «Победе».

Однако воспользоваться допусками перевозчики смогут только при возобновлении авиасообщения с указанными странами, среди которых Италия, Кипр, Великобритания, Греция, Египет, Израиль, Испания, Китай и др.

Вместе с этим допуск на выполнение чартерных рейсов в шесть стран, в том числе во Францию, Австрию и Болгарию, получили Аэрофлот, Nordstar, Royal flight и другие перевозчики. Они смогут осуществлять рейсы по определенным маршрутам, но опять же после разрешения на полеты в эти страны.

На фоне пандемии коронавируса Россия в конце марта полностью прекратила международное авиасообщение, оставались только вывозные рейсы, которыми россияне возвращались на родину. Позже вывозные рейсы были отменены.

С 1 августа были возобновлены полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

С 21 сентября открыто авиасообщение с Казахстаном, Киргизией и Белоруссией. Россия также выразила готовность с 1 октября возобновить авиасообщение с Грецией, однако окончательный ответ Москва еще не дала. В свою очередь, Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября.

27 сентября Россия возобновила авиасообщение с Южной Кореей.