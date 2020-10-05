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Байден выразил готовность перенести дебаты с Трампом из-за его болезни

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Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден согласен при необходимости перенести следующие дебаты с американским лидером Дональдом Трампом, у которого обнаружен коронавирус. Об этом 4 октября заявила представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд.

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Вторые теледебаты политиков по графику должны пройти 15 октября в Майами, а третьи — 22 октября в Нэшвилле.

«Мы надеемся, что дебаты пройдут в ту же дату, на которую они запланированы, однако, очевидно, мы будем готовы к любым изменениям при возникновении такой необходимости», — цитирует Бедингфилд ABC News.

Представитель штаба Байдена выразила надежду на скорое и полное выздоровление американского лидера, а также на ужесточение эпидемиологических требований к следующим дебатам, в частности, предполагающее для всех присутствующих ношение масок и соблюдение дистанции.

Первые очные дебаты Трампа и Байдена прошли 29 сентября в Кливленде и длились чуть больше полутора часов. Всё это время конкуренты обменивались колкостями.

Так, Байден назвал Трампа «худшим президентом в истории» и «щенком» президента России Владимира Путина, а американский лидер выразил сомнения в интеллектуальных способностях соперника.

2 октября американский лидер сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. По словам медиков, президенту дают «Ремдесивир», его состояние продолжает улучшаться.

Выборы президента США пройдут 3 ноября.

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