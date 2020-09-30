Трамп и Байден устроили перепалку на первых дебатах

Президент США Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден начали первые очные дебаты с перепалки.

Трансляцию дебатов ведет CNN.

Свои выступления политики начали со взаимных обвинений. Байден заявил, что Трамп запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.

Трамп же обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек. В ответ Байден заверил, что хочет расширить медпрограмму экс-президента Барака Обамы.

При этом действующий президент практически не давал демократу возможности завершить свои высказывания, постоянно перебивая его. Поэтому Байден попросил Трампа «заткнуться на минуту».

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.

28 сентября стало известно, что уже более 1 млн американцев досрочно проголосовали на выборах.