Трамп и Байден устроили перепалку на первых дебатах
Президент США Дональд Трамп и его соперник на будущих выборах Джо Байден начали первые очные дебаты с перепалки.
Трансляцию дебатов ведет CNN.
Свои выступления политики начали со взаимных обвинений. Байден заявил, что Трамп запаниковал в условиях коронавируса, а также якобы постоянно лжет.
Трамп же обвинил оппонента в том, что тот хочет лишить медицинской страховки 180 млн человек. В ответ Байден заверил, что хочет расширить медпрограмму экс-президента Барака Обамы.
При этом действующий президент практически не давал демократу возможности завершить свои высказывания, постоянно перебивая его. Поэтому Байден попросил Трампа «заткнуться на минуту».
Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.
28 сентября стало известно, что уже более 1 млн американцев досрочно проголосовали на выборах.