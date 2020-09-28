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Более 1 млн американцев уже проголосовали на выборах

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Уже более 1 млн американцев досрочно проголосовали на выборах, свидетельствуют результаты подсчетов проекта US Election Project, опубликованные в понедельник, 28 сентября.

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По его данным, подсчитано уже 1 012 211 бюллетеней. Среди лидеров — Виргиния (более 287 тыс.), Северная Каролина (более 248 тыс.) и Висконсин (более 238 тыс.). В остальных штатах число подсчитанных бюллетеней исчисляется пока пятизначными цифрами.

В 2016 году на выборах проголосовало около 130 млн избирателей.

28 сентября президент США Дональд Трамп заявил о «дружественной» передаче власти после выборов в ноябре, выразив при этом уверенность в своей победе.

В июне Трамп сказал, что может не признать итоги выборов, если потерпит на них поражение. Соперник республиканца Трампа демократ Джо Байден заявил, что в этом случае военные выведут его из Белого дома. Руководство вооруженных сил в ответ напомнило, что находится вне политики и намерено и дальше соблюдать законы страны.

21 августа Байден официально согласился баллотироваться на пост президента от демократов. Он пообещал, что в случае его победы США преодолеют «эпоху тьмы», а также заявил, что страна готова к искоренению системного расизма.

Выборы в США намечены на 3 ноября. Помимо президента, будут избраны треть состава сената, полный состав палаты представителей, а также ряд губернаторов и тысячи депутатов местных легислатур и исполнительных органов власти.

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