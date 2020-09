Байден назвал Трампа «щенком Путина»

Действующий президент Соединенных Штатов Дональд Трамп — никто иной, как «щенок Путина», заявил кандидат на пост главы государства от демократов Джо Байден.

«Факт в том, что я вступал в противоборство с [президентом России Владимиром] Путиным и давал ему ясно понять, что я не пойду на его уловки, а он [Трамп] — щенок Путина, он даже не может сказать ему что-либо о вознаграждении за головы американских солдат», — заявил Байден на дебатах, трансляцию которых ведет FoxNews.

На вопрос о том, почему американцы должны проголосовать за него на выборах, Байден отметил, что под руководством Трампа граждане стали слабее и беднее, а также более разобщенными и жестокими.

В июне в The New York Times появилась статья о том, что Москва якобы предложила запрещенному в России движению «Талибан» вознаграждение за ликвидацию американских военных в Афганистане. После этого The Washington Post написала, что несколько американских военных погибли из-за «сговора».

В свою очередь, американская разведка и Белый дом назвали подобную информацию недостоверной.

Глава Центрального командования (СЕНТКОМ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи также заявил, что утверждения о сговоре Москвы с боевиками являются недоказанными.

Содержание публикаций СМИ опровергли и сами талибы.

В МИД России объяснили публикацию о связи с талибами вбросом «провокаторов с низкими интеллектуальными способностями».

Первые очные дебаты кандидатов на пост главы США начались в 4:00 по Москве с перепалки и взаимных обвинений.

Политики мешали друг другу говорить, постоянно перебивая друг друга, при этом Трамп практически не давал Байдену возможности закончить свои высказывания. В какой-то момент демократ не выдержал и попросил главу государства «заткнуться на минуту».

Выборы президента США состоятся 3 ноября. Согласно последним опросам Университета Монмута, за Байдена собираются проголосовать 50% опрошенных американцев, за Трампа — 44%.