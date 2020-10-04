Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировали в районе Курил

Землетрясение магнитудой 5 баллов зафиксировано в районе Курильских островов. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр в воскресенье, 4 октября.

Толчки начались в 09:17 по всемирному координированному времени (UTC) (12:17 мск). Очаг находился в 504 км от Петропавловска-Камчатского и в 190 км от Северо-Курильска, на глубине в 60 км.

Информация о пострадавших, разрушениях и угрозе возникновения цунами пока не поступала, передает ТАСС.

22 сентября в 02:05 в 80 км от Иркутска произошло землетрясение. В городе интенсивность толчков составила 5–6 баллов, магнитуда 5,9. Эпицентр землетрясения был в 15 км от поселка Култук. Толчки почувствовали жители 367 населенных пунктов на территории 12 муниципальных образований Иркутской области. На следующий день были зафиксированы еще два толчка.