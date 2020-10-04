Жилой квартал оказался разрушен при артобстреле в Степанакерте

В результате артиллерийских ударов по Степанакерту (столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики) оказался разрушен жилой квартал. Об этом сообщает корреспондент «Известий» Денис Кулага с места событий 4 октября.

По его словам, в результате ударов разбиты дома, выбиты стекла в окнах. Предположительно, целью ударов была электростанция, на которой накануне произошел пожар в результате обстрела.

Ночь в Степанакерте прошла спокойно, однако рано утром в городе сработала сирена воздушной тревоги. После этого неоднократно поступали сообщения об ударах по городу.

Сообщалось, что пострадало здание «Карабахтелекома», погиб один из сотрудников организации.

Ранее в этот день Карабах заявил, что в ответ на обстрелы своей территории Азербайджаном начинает удары по его военным объектам. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

В Баку же сообщили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянджа, а из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района.

Армения со своей стороны заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте и опровергла огонь со своей территории.

3 октября карабахская столица также подвергалась обстрелам, загорелся склад стройматериалов. Погибших не было, информация по пострадавшим не поступала.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.