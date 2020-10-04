Азербайбжан сообщил о погибшем при ударе по Гяндже

Минобороны Азербайджана сообщило об одном погибшем и четырех раненых в результате ударов карабахских сил по Гяндже, передает 4 октября «РИА Новости».

Ранее в ведомстве опровергли уничтожение военного аэродрома в городе и заявили, что от ударов пострадали имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения.

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Араик Арутюнян заявил, что отдал приказ прекратить стрельбу по Гяндже, но готов возобновить удары.

«На данный момент я поручил остановить обстрел, чтобы избежать невинных жертв среди гражданского населения. В случае, если противник не сделает соответствующих выводов, мы продолжим наносить пропорциональные и мощные удары», — написал он в Facebook.

Арутюнян подчеркнул, что Карабах готов решительно действовать до конца, и призвал азербайджанскую сторону «остановиться, пока не поздно».

Ранее в этот день Карабах заявил, что в ответ на обстрелы своей территории Азербайджаном начинает удары по его военным объектам. Жителей городов, где есть такие объекты, попросили покинуть их во избежание жертв.

В Баку же сообщили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянджа, а из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района.

Армения со своей стороны заявляла об обстреле азербайджанской армией гражданских объектов в Степанакерте и опровергла огонь со своей территории.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

Армения неоднократно обвиняла Турцию в участии в боях на стороне Азербайджана. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать азербайджанской стороне помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию.