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Армения сообщила о трех сбитых самолетах Азербайджана в Карабахе

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Карабахские военные уничтожили три самолета ВВС Азербайджана. Об этом сообщило минобороны Армении 4 октября.

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Также уничтожены два танка, сообщила представитель ведомства Шушан Степанян в Facebook.

Министерство обороны Азербайджана, в свою очередь, опровергло информацию об уничтожении карабахскими силами военного аэропорта в Гяндже. В результате удара пострадало имущество граждан, гражданская инфраструктура и древние исторические строения, цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

Об уничтожении аэродрома в Гяндже ранее в этот день заявили власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Там объявили об атаке по военным объектам в Азербайджане в ответ на обстрелы своих городов.

Также 4 октября министерство иностранных дел Армении обвинило Азербайджан в применении авиации и артиллерии при обстреле карабахских городов Степанакерт и Мартакерт.

В Баку же заявили, что с территории Армении были выпущены ракеты по городу Гянджа, а из карабахского Степанакерта ведется обстрел сел Агдамского и Тертерского районов и городов Тертер и Горадиз Физулинского района. в Ереване информацию об огне со своей территории опровергли.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и погибших среди военных и мирного населения.

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