SpaceX проведёт новую попытку запуска Starlink 5 октября. В космос компания отправит 60 интернет-спутников. Изначально старт должен был состояться в середине сентября. Из-за погодных условий запуск откладывался четыре раза. Предыдущая партия аппаратов отправилась на орбиту 3 сентября. Сейчас над Землёй находится более 700 спутников Starlink. Всего SpaceX развернёт группировку из 12 тыс. устройств. Аппараты обеспечат доступ в сеть в самых далёких уголках планеты.