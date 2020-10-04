Помощник Трампа заразился коронавирусом

Ник Луна, личный помощник президента США Дональда Трампа, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом 4 октября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Утверждается, что COVID-19 у Луны подтвердился спустя сутки после госпитализации Трампа в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида.

Он сопровождал главу государства в большинстве его поездок, в том числе при участии помощницы американского лидера Хоуп Хикс, также заразившейся коронавирусом ранее.

Белый дом информацию пока не комментировал.

О том, что Трамп и его супруга Мелания заразились коронавирусом, стало известно 2 октября. По данным штаба первой леди, жена президента чувствует себя хорошо, находится на связи с мужем и желает всем заболевшим COVID-19 скорейшего выздоровления.

У Трампа же «мягкие симптомы» и он продолжает работу. Ряд мероприятий с участием американского лидера перенесли в онлайн-режим.

По словам врача Шона Конли, глава государства продолжает принимать противовирусный препарат «Ремдесивир», медики смотрят с осторожным оптимизмом на его состояние, хотя осложнений у Трампа не наблюдается.