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Врач Трампа рассказал о его лечении

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Заболевший COVID-19 президент США Дональд Трамп продолжает принимать противовирусный препарат «Ремдесивир», врачи смотрят с оптимизмом на его состояние, рассказал лечащий американского лидера врач Шон Конли.

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По его словам, Трамп передвигается без каких-либо трудностей и исполняет обязанности президента. В военно-медицинском госпитале имени Уолтера Рида, куда его госпитализировали накануне, Трампу организовали рабочее место.

«Хотя он не избавился полностью от проблем, его команда врачей настроена осторожно-оптимистично», - говорится в заявлении врача.

Конли добавил, что осложнений у Трампа не наблюдается.

3 октября в Белом доме состояние президента назвали «тревожным». При этом ряд американских СМИ, в том числе CNN, сообщили, что администрация якобф скрывает всю серьезность болезни Трампа.

Тем не менее американский президент записал обращения к гражданам, в которых отметил, что чувствует себя хорошо.

2 октября президент США сообщил, что он и его супруга Меланья заразились коронавирусом. Ряд мировых лидеров, среди которых президент РФ Владимир Путин, пожелали коллеге скорейшего выздоровления.

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