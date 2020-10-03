Фестиваль Comic Con Russia в этом году проходит онлайн. Поклонникам поп-культуры 3 и 4 октября представят новые фильмы, сериалы, комиксы, аниме, компьютерные и настольные игры.

В гости к ведущим заглянут актриса Милла Йовович, комиксист Дэйв Гиббонс, актеры Дэйв Франко, Кайл МакЛоклен и не только. Задать вопросы звездам можно во время прямого эфира. Пользователи Сети выберут лучший косплей. Завершится фестиваль премьерой сериала «Перевал Дятлова».