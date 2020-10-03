Самолет Ан-24 экстренно сел в Якутске из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании «Полярные авиалинии» Ан-24 совершил аварийную посадку в аэропорту Якутска после отказа правого двигателя. Об этом в субботу, 3 октября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, при посадке никто не пострадал.

Территориальное управление Росавиации проводит проверку по факту инцидента.

30 сентября сообщалось, что военно-транспортный самолет военно-воздушных сил США С-130 Hercules совершил аварийную посадку в аэропорту Одессы.